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الإمارات تسجل 3 ألاف و434 إصابة جديدة و15 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

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القاهرة - سامية سيد - سجلت الإمارات 3 آلاف و434 إصابة جديدة و15 حالة وفاة بفيروس المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت وزارة الصحة الإماراتية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم السبت، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 388 ألفا و594 حالة، وبلغ عدد الوفيات إلى ألف و213 إصابة.


‌‎وأشارت الوزارة إلى شفاء ألفين و171 حالة وتعافيهم التام من أعراض الفيروس بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 379 ألفا و708 حالات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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