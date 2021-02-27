شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 3 ألاف و434 إصابة جديدة و15 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سجلت الإمارات 3 آلاف و434 إصابة جديدة و15 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وذكرت وزارة الصحة الإماراتية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم السبت، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 388 ألفا و594 حالة، وبلغ عدد الوفيات إلى ألف و213 إصابة.
وأشارت الوزارة إلى شفاء ألفين و171 حالة وتعافيهم التام من أعراض الفيروس بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 379 ألفا و708 حالات.