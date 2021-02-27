سلامًا ياوطن الشموخ.. سهام طائشة

الكويت - هبة التوبجي - لم يكن مستغربًا ما تروج له مآكنة الدعاية الحاقدة ضد بلادنا الغالية فمع إزدياد طموحك يا وطن نحو الإمساك بحبال المستقبل وبناء قاعدة صلبة للتنمية والتحديث ومع المشاريع العملاقة وتوطين التكنلوجيا ومع تطوير جميع البنى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تاتي هذه السهام الطائشة تستهدف قيادة الوطن عبر تسويق تكهنات وأباطيل وتوقعات لا تستند إلى دليل ولا ترتكز إلى منطق. أساء نفر في مواقع مهمة التقدير وأخطأوا الحساب وأحالتهم الدولة إلى القضاء ونالوا جزاءهم العادل ثم تأتى تقارير الاستخبارات الأمريكية لترفع تقييمًا فاشلًا وهزيلًا عن حادثة تقع مثلها كل يوم في كل أنحاء الدنيا لكن مملكة الشموخ والبناء لا بد أن تستهدف بهذا التسويق الإعلامي الهزيل. من نصب المخابرات الأمريكية ميزانًا للعدل والإنصاف ولايأتيها الباطل لا من يمين ولا شمال؟! ألم تكن نفس هذه الأجهزة المخابراتية هي ذاتها التي استند إلى نفس تقاريرها كولن باول وزير الخارجية الأمريكي السابق عندما أبرز دليله بوجود أسلحة كيمائية لدى العراق تهدد بصورة فورية مستقبل الأمن والسلم الدوليين وقام بعرض هذا الدليل النادر في إجتماع مجلس الأمن الدولي قبيل غزو العراق البلد العربي المفجوع ليكون هذا الدليل أكبر أكذوبة في التاريخ كانت سببًا لتدمير بلد عربي وتشريد أهله وقتل مليون مواطن عراقي وحصيلة دامية مليون إمرأة عراقية أرملة وخمسة ملايين يتيم!!! وبعد خراب البصرة على قول إخوتنا العراقيون يظهر كولن باول ليعتذر عن ذنبه بأنه استند إلى تقارير السي آي أي المفبركة!!! نحن أمام تخرصات واستهداف حاقد من إدارة لم تخفي بغضها للمملكة قبل وصولها الى الحكم. أين السيد بايدن وإدارته عن إظهار من المسؤول عن فضائح وفضائع سجن أبو غريب العراقي عام 2003 وأين تقاريرهم عن أبشع نظام قتل وتفجير ودمار في العالم هو نظام الملالي الكهنوتي والذي يقتل ويغتال في كل أرجاء المعمورة طيلة اربعة عقود!!! الناجح مستهدف هذه حقيقة فقد قاد الوطن سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد إلى فضاءآت المستقبل المضيء أخذ الوطن إلى خانة الإنجاز وامتلك مشروعًا نهضويًا سينقل بلادنا إلى مرحلة تاريخية مهمة تتمثل في بناء قاعدة قوية للاقتصاد المتنوع والمتكامل وأحدث نقلة نوعية وفريدة في النظم والقوانين وحقق المساواة والعدل وحارب الفساد وزاد الوطن قوة ومنعة ورسخ مفهوم الشفافية في المسؤولية وسواء ذلك الكثير.. خطاك الشر سيدي وسلامًا على كبرياء الرجال الأفذاذ ويا جبل ما يهزك جعجعة فارغة وتخرصات بائسة

بقلم .د.فوزية القحطاني

كاتبة سعودية