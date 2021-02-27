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رداً على التقرير المرفوع للكونجرس.. “البحرين” تؤيد بيان خارجية المملكة وترفض المساس بسيادتها

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صحيفة الخليج الالكترونيه 0 تبليغ

الكويت - هبة التوبجي - أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، تأييدها لما ورد في بيان وزارة الخارجية بالمملكة بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس به حول جـريمة مقتـل المواطن جمال .

وأعربت الخارجية، عن رفض مملكة البحرين لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة.  

وشددت على أهمية الدور الأساسي للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، وما تضطلع به من سياسة الاعتدال إقليمياً وعربياً ودولياً، وما تبذله من جهود في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، وتعزيز النماء الاقتصادي العالمي. 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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