الكويت تؤكد رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – كونا: أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن تأييد دولة الكويت لما ورد في بيان وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونغرس الأمريكي به حول جريمة مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي.

وشددت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، على أهمية الدور المحوري والهام الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان إقليميًا ودوليًا في دعم سياسة الاعتدال والوسطية ونبذ العنف والتطرف وسعيها الدائم لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع.

وأكدت الوزارة على رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.