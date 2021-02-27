الأوقاف المصرية تعلن شروط صلاة التراويح

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب صحيفة "المصري اليوم" فقد أكد نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد، أن صلاة القيام في شهر رمضان المقبل ستقام وفق الضوابط الاحترازية في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة.

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وأكد المسؤول المصري على أن وزارته اشترطت لإقامة صلاة التراويح عدة اشتراطات أهمها الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية، ومراعاة مسافات التباعد،وعدم إقامة أي موائد للإفطار.

كما شدد العيسوي أيضا على أن من أهم الشروط عدم السماح بالاعتكاف داخل المساجد، وعدم السماح بفتح الأضرحة أو دورات المياه أو دور المناسبات، وتكثيف عمليات النظافة والتعقيم المستمرين.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أن من خاف من التجمع في مثل هذه الحالة وصلة التراويح في بيته فلا حرج عليه مطلقا، مؤكدا على أن ذلك مستحب في تلك الظروف، إسهاما في تحقيق التباعد وتخفيف أوقات الاجتماع في مكان واحد.

يشار إلى أن حالة من الترقب بين المصريين كانت انتظارا لقرارات الوزارة بخصوص صلاة التراويح، خاصة مع إغلاق المساجد خلال رمضان الماضي وعدم أدائهم لها باعتبارها إحدى شعائر هذا الشهر.