شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية التونسية تعلن إحباط 7 عمليات هجرة غير شرعية باتجاه إيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الداخلية التونسية اليوم السبت أن وحدات الحرس الوطني بولايات سوسة، نابل، تونس، جربة، صفاقس والمهدية تمكنت من إحباط 7 عمليات هجرة غير شرعية عبر الحدود البحرية خلسة باتجاه إيطاليا، وأضافت وزارة الداخلية التونسية - في بيان علي الصفحة الرسمية - أنه تم إلقاء القبض على 87 مجتازا للحدود، من بينهم 45 شخصا يحملون جنسيات دول إفريقية مختلفة، و8 أشخاص مطلوب القبض عليهم من قبل وحدات أمنية وهياكل قضائية.