شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 6 وإصابة 13 شخصا في انفجارات ألغام بمناطق سورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة الأنباء السورية، إن 5 أشخاص قتلوا وأصيب 13 آخرين، في انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين، استهدف سيارة تقل عددا من الأشخاص خلال جمع الكمأة شرق سلمية بريف حماة الشرقي.

من ناحية أخرى، قتل شاب سوري اليوم السبت، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات التنظيمات الإرهابية في السبينة بريف دمشق الجنوبي.

وذكر مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق لوكالة "سانا" أن لغماً من مخلفات الإرهابيين انفجر بينما كان يقوم أحد المزارعين 25 عاماً بغرس أشجار التين بمزرعته في حي كوم الحجر في بلدة السبينة بمنطقة ببيلا ما أدى إلى إصابته بجروح خطرة ومن ثم استشهاده بعد نقله إلى مشفى السلام.

وعمدت التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها من أماكن انتشارها إلى تفخيخ المنازل والبنى التحتية وزراعة الألغام في الأراضي الزراعية لدب الذعر في نفوس الأهالي ومنعهم من العودة إلى أراضيهم.