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الصحة العراقية تنفى أنباء حول عدم فعالية لقاح كورونا

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القاهرة - سامية سيد -  نفت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، أنباء حول عدم فعالية لقاح فيروس كورونا، وقال مدير عام الصحة العامة في الوزارة رياض الحلفي، في بيان، أوردته قناة (السومرية نيوز)، "إن جميع الدول تتسابق من أجل الحصول على اللقاح، وأنَّ هناك 263 مليون شخص ملقح حول العالم، نافيا ما تم تداوله عن عدم نجاح اللقاح والتشكيك.

وأضاف أنه لا توجد في الوقت الحاضر بحوث تثبت عدم إمكانيَّة نجاح اللقاح، مبينا أنَّ اللقاح الذي سيصل خلال أيام هو لقاح (أسترازينيكا) البريطاني، ولم يتم تحديد الكميَّة على وجه الدقة.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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