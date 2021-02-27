شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية تنفى أنباء حول عدم فعالية لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، أنباء حول عدم فعالية لقاح فيروس كورونا، وقال مدير عام الصحة العامة في الوزارة رياض الحلفي، في بيان، أوردته قناة (السومرية نيوز)، "إن جميع الدول تتسابق من أجل الحصول على اللقاح، وأنَّ هناك 263 مليون شخص ملقح حول العالم، نافيا ما تم تداوله عن عدم نجاح اللقاح والتشكيك.