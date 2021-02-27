شكرا لقرائتكم خبر عن فنزويلا: الضربة الأمريكية على سوريا "عودة إلى حرب لا نهاية لها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نددت وزارة خارجية فنزويلا بالهجمات الأمريكية الأخيرة على سوريا، ووصفتها بالعودة إلى الحرب التي لا نهاية لها، وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم السبت - "تدين فنزويلا بشدة الهجوم العسكري الأمريكي على الأراضي السورية، وتعرب عن تضامنها القوي مع شعب وحكومة هذه الدولة الشقيقة".