شكرا لقرائتكم خبر عن فنزويلا: الضربة الأمريكية على سوريا "عودة إلى حرب لا نهاية لها" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نددت وزارة خارجية فنزويلا بالهجمات الأمريكية الأخيرة على سوريا، ووصفتها بالعودة إلى الحرب التي لا نهاية لها، وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم السبت - "تدين فنزويلا بشدة الهجوم العسكري الأمريكي على الأراضي السورية، وتعرب عن تضامنها القوي مع شعب وحكومة هذه الدولة الشقيقة".
وأضافت الوزارة، في بيانها الذي نشرته على "تويتر": "تثير الحزن والأسف عودة واشنطن إلى حرب لا نهاية لها، وانسحابها من الدبلوماسية والقانون الدولي، في وقت سابق، أعلن البنتاجون أن الغارات الأخيرة على منطقة البوكمال السورية، نفذت "استنادا إلى معلومات استخباراتية وفرها الجانب العراقي، ضد جماعات مسلحة تدعمها إيران في شرق سوريا، ردا على الهجمات الأخيرة ضد موظفين أمريكيين في العراق".