شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. سحب رعدية ممطرة على سماء السعودية ومعتدل فى الكويت وغائم جزئيا فى الامارت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الخليج طقس مستقر بشكل ملحوظ، فمن المتوقع أن تكون هناك تكون لسحب رعدية ممطرة فى السعودية، وفى الامارات يكون الطقس غائم بشكل جزئى، و معتدل فى الكويت

السعودية:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم السبت تكونًا لسحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة ،المدينة المنورة ، تبوك ،الجوف ،حائل). ورياح سطحية نشطة على شرق ووسط المملكة .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط. وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شماليه غربية بسرعة 16-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

الكويت:

وفى الكويت يكون الطقس معتدل نهارا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة .

وفى الليل بارد والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 35 كم/ساعة .

الامارات:

وتوقع المركز الوطني الإماراتى للأرصاد الجوية ، أن يكون الطقس غدا السبت غائما جزئياً بوجه عام مع انخفاض آخر طفيف في درجات الحرارة يصبح رطبا ليلاً وصباح "الأحد" مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على البحر.

حركة الرياح: شمالية غربية / 15 - 30 كم/س، تصل إلى 45 كم/س على البحر.

يكون الموج في الخليج العربي مضطربا ..ويحدث المد الأول عند الساعة 12:49 والمد الثاني عند 02:33 والجزر الأول عند الساعة 20:01 والجزر الثاني عند الساعة 07:16 .

وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا ..ويحدث المد الأول عند 09:30 والمد الثاني عند الساعة 22:34 والجزر الاول عند الساعة 15:59 والجزر الثاني عند الساعة 04:37.