شكرا لقرائتكم خبر عن عقيلة صالح: البرلمان الليبي يتطلع إلى حكومة تمثل مختلف المناطق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس البرلمان في شرق ليبيا عقيلة صالح يوم الجمعة إن المجلس يتطلع إلى تشكيل حكومة مؤقتة مصغرة تضم كفاءات تمثل مختلف المناطق الليبية.

وأوضح صالح في ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن "مجلس النواب سيعقد جلسة لمنح الثقة للحكومة المؤقتة، سيقرر البرلمان خلالها بكل حرية ما سيراه في مصلحة البلاد. فإن منح الثقة للحكومة ستصبح حكومة معتمدة من السلطة التشريعية المنتخبة في البلاد".

وأضاف "هذه المرحلة في ليبيا هي مرحلة لتسوية الخلافات بين مختلف الفرقاء الليبيين، ويجب أن تضم الحكومة المؤقتة كفاءات من جميع المناطق الليبية، وأن يشارك الجميع في السلطة للخروج من الأزمة".

من جهته قال بوريطة إن "التسريع بتشكيل الحكومة المؤقتة في ليبيا يشكل عنصرا أساسيا لتدبير المرحلة الإنتقالية".

وأكد الوزير أن "المملكة المغربية ترى في إخراج هذه الحكومة المؤقتة...عنصرا أساسيا لتوضيح الرؤية حول المسار السياسي الليبي".

وكان الفرقاء الليبيون قد اتفقوا على تشكيل حكومة مؤقتة في عملية توسطت فيها الأمم المتحدة.

وتعاني ليبيا، المنتج الرئيسي للنفط والغاز، من الاضطرابات منذ الانتفاضة على معمر القذافي التي دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011، وتنقسم البلاد منذ 2014 بين حكومتين متصارعتين.