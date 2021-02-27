شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس السبت: سحب رعدية ممطرة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم السبت – بمشيئة الله تعالى – تكون السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة والأجزاء الشرقية منها .

كما توقع كما تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة على منطقتي تبوك والجوف وأجزاء من منطقة حائل، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية على أجزاء من شرق ووسط المملكة يمتد إلى منطقة نجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط. وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.