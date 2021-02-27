شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح مهم من «الصحة» بشأن تطعيم المصابين مسبقاً بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أكدت وزارة الصحة، أن المصابين مسبقًا بفيروس كورونا، سيتم إعطاؤهم جرعة واحدة بعد 6 أشهر من الإصابة.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك يرجع لاعتبارها الجرعة منشطة للمناعة التي تكونت نتيجة التعرض للفيروس، وبذلك يتاح لهم الحجز عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح بعد المدة المحددة ٦ أشهر.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت عن التوسع في إتاحة المواعيد عبر تطبيق صحتي لأخذ لقاح كورونا، حسب الفئات المستهدفة، وذلك في كافة مناطق المملكة من خلال مراكز تقديم اللقاحات.

ودعت الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح عبر الرابط التالي: (هنا)، كما دعت لضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتفادي انتشار فيروس كورونا.