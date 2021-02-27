اخبار الخليج

الشيخ محمد بن راشد لولي العهد.. “خطاك الشر يا بو سلمان”

0 نشر
صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

الكويت - هبة التوبجي - كتب حاكم دبي سمو الشيخ محمد بن راشد، تدوينه “تحمد لله” للسلامة ونجاح عملية سمو ولي العهد الأمير ، بعد إجرائه العملية، أعرب فيها عن تمنياته بالصحة والعافية.

وقال الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه بتدوينه في “تويتر”: “خطاك الشر يا بو سلمان ونحمد الله على سلامتكم أدام الله عليكم الصحة والعافية وأدام على شعبكم المجد والعز والخير”.

جدير ذكرة، أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد أجرى جراحة بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا