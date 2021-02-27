الشيخ محمد بن راشد لولي العهد.. “خطاك الشر يا بو سلمان”

الكويت - هبة التوبجي - كتب حاكم دبي سمو الشيخ محمد بن راشد، تدوينه “تحمد لله” للسلامة ونجاح عملية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعد إجرائه العملية، أعرب فيها عن تمنياته بالصحة والعافية.

وقال الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه بتدوينه في “تويتر”: “خطاك الشر يا بو سلمان ونحمد الله على سلامتكم أدام الله عليكم الصحة والعافية وأدام على شعبكم المجد والعز والخير”.

جدير ذكرة، أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد أجرى جراحة بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.