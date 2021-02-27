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القبض على (3) أشخاص سرقوا مركبتين تحت تهديد السلاح وقاوموا رجال الأمن بالمدينة

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الخليج - واس 0 تبليغ

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت – بفضل الله – عن تمكن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من القبض على (3) مواطنين في العقد الثالث من العمر، ارتكبوا جرائم سرقة لمركبتين تحت تهديد السلاح الأبيض وسلب مبالغ مالية من أصحابها ومحاولة الهروب بالاصطدام بدورية أمنية ومقاومة رجال الأمن أثناء القبض عليهم، وضبط بحوزتهم مواد مخدرة وسلاح أبيض، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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