شكرا لقرائتكم خبر عن «هواوي» تعتزم إزالة نظام «أندرويد» من أجهزتها في هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف تقرير تقني، أن شركة” هواوي” الصينية تعتزم إزالة نظام أندرويد من جميع هواتفها الذكية الجديدة بدءا من أبريل المقبل، ومنح مالكي هواتفها فرصة للتخلي عن أندرويد، لصالح نظام هارموني أو إس الجديد.

وجاء قرار هواوي بعد الحظر التجاري الأمريكي على تعامل الشركة الصينية مع أي شركة أمريكية، بما في ذلك جوجل التي طورت نظام أندرويد.

ولا تزال المعلومات الإضافية عن هارموني أو إس نادرة، ولا توجد تفاصيل عن ميزاته الجديدة حتى الآن، وفق صحيفة إكسبرس البريطانية.