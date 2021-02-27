كوبيش يؤكد ضرورة التكاتف من أجل تشكيل الحكومة الليبية

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال لقائه وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في روما لتبادل وجهات النظر حول آخر التطورات في ليبيا، وفق بيان لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وناقش كوبيش ودي ماريو أهمية الدعم الثابت من المجتمع الدولي في هذه المرحلة الحاسمة من العملية السياسية الليبية.

وبحسب البيان، شدد كوبيش على ضرورة تكاتف جميع الأطراف الليبية وتسريع عملية تشكيل الحكومة.

كما أكد أهمية "الدعوة على وجه السرعة لعقد جلسة رسمية موحدة لمجلس النواب لإجراء تصويت منح الثقة بشأن الحكومة المقترحة".

في سياق متصل، التقى كوبيش بقائد عملية "إيريني" الأوروبية في البحر المتوسط الادميرال فابيو أغوستيني "لمناقشة جهود الاتحاد الأوروبي المستمرة لرصد وإنفاذ حظر الأسلحة في ليبيا وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والمساهمة في الاستقرار والازدهار في ليبيا".

وأمس الخميس، أعلن متحدث مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، أن رئيس المجلس عقيلة صالح، تسلم تصورا لشكل حكومة الوحدة الوطنية وهيكلتها.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المكلف، عبد الحميد الدبيبة، في مؤتمر صحفي من طرابلس، أنه تم مراعاة الكفاءات والتشاور مع الأطياف السياسية كافة في تصور هيكلية الحكومة التي قدمها اليوم إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.