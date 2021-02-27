عقيلة صالح يدعو لعقد جلسة لمناقشة منح الثقة لحكومة الدبيبة

دبي - محمود عبدالرازق - بنغازي – سبوتنيك. وقال مجلس النواب الليبي في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه إن "تقرر دعوة مجلس النواب للانعقاد لمناقشة منح الثقة للحكومة يوم الإثنين الموافق الثامن من شهر مارس/آذار 2021 على تمام الساعة الحادية عشر صباحا بمدينة سرت في حال أكدت لجنة (5+5) تأمين الجلسة".

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وأضاف البيان أن "إذا تعذر ذلك يكون مكان انعقاد الجلسة المقر المؤقت لمجلس النواب في مدينة طبرق في ذات الزمان المحدد، وعلى لجنة (5+5) الرد بشكل رسمي على مجلس النواب في وقت كافي قبل الموعد المحدد لانعقاد الجلسة".

وفي مطلع الشهر الجاري، نجحت الأطراف الليبية المشاركة في ملتقى الحوار السياسي في جنيف، برعاية أممية، في اختيار سلطة تنفيذية (حكومة) جديدة، فاز فيها محمد المنفي بمنصب رئيس المجلس الرئاسي الجديد، وموسى الكوني وعبد الله اللافي بمنصبي نائبيه، فيما أسند لعبد الحميد دبيبة منصب رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وقبل ثلاثة أشهر، توافق أعضاء ملتقى الحوار السياسي الـ75 خلال اجتماع في تونس، على إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر من العام الجاري.

وسبق ذلك توقيع اتفاق وقف إطلاق نار دائم في ليبيا نهاية أكتوبر الماضي، حيث أوقف الاتفاق الصراع العسكري الذي استمر في الفترة من أبريل 2019 إلى يونيو 2020، بين قوات “الجيش الوطني” وقوات حكومة الوفاق.