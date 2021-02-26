شكرا لقرائتكم خبر عن تقني يكشف عن ميزة مرتقبة من «تويتر» لحظر الحسابات المزعجة تلقائياً (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف الخبير التقني سعد الضاوي، عن اعتزام شركة”تويتر” إطلاق ميزة جديدة تتعلق بحظر الحسابات الغير مرغوب فيها تلقائيا، موضحاً أن الميزة تسمى ” البلوك التلقائي ”

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع”تويتر”، أن الميزة التي سيتم إطلاقها قريباً، هي السماح للشركة بعمل بلوك نيابة عن المستخدم، عبارة عن إرسال وجه مبتسم ذو فم مفتوح وعرق بارد، لكل الحسابات المسيئة او تلك التي تخالف قوانين الاستخدام بـ”تويتر”.

وأشار إلى أن هذه الميزة ستكون مفيدة لعمل حظر للإعلانات التلقائية المزعجة بالتغريدات.