شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. معلم يتابع الدروس عن بُعد مع طلابه أثناء خضوعه لجلسات غسيل الكلى والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نشرت إدارة تعليم الأفلاج مقطع فيديو لأحد معلميها أثناء شرح الدروس لطلابه عبر منصة مدرستي بالرغم من خضوعه لجلسة غسيل كلى.
وأظهر الفيديو معلم العوق السمعي بتعليم الأفلاج الأستاذ سلطان فهد الصرامي، الذي لم يمنعه المرض عن أداء واجبه، وهو يقدم دروسه ويتفاعل مع طلابه عن بعد بمنصة “مدرستي” أثناء وجوده على جهاز غسيل الكلى داخل المستشفى.
وأشادت الإدارة بتفاني المعلم في أداء واجبه، وعبرت عن إخلاصه قائلة: “همة عالية لم يثنيها المرض”.
وتفاعل مغردون مع الفيديو، حيث قال أحدهم: “ما شاء الله تبارك الله، عسى ربي يوفقه ويجزيه خيراً، ويكتب أجره ويعافيه وجميع مرضى المسلمين”.
وقال آخر: “همة الرجال تهدم الجبال اسأل الله العلي العظيم أن يشفيك”.
وتوالت الدعوات بالشفاء العاجل للمعلم الصرامي، وسط إشادات واسعة بهمته العالية وإخلاصه في أداء عمله.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. معلم يتابع الدروس عن بُعد مع طلابه أثناء خضوعه لجلسات غسيل الكلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.