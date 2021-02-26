شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور»: ضبط مركبات ودراجات نارية تمارس التفحيط في الطائف والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن ضبط عدد من المركبات والدراجات النارية المخالفة بالطائف.
جاء ذلك تفاعلاً مع شكوى وردت للمرور من أحد الأشخاص، أوضح أن عدد من المركبات والدراجات النارية تتسبب في إزعاج السكان في شارع الخمسين بالطائف، لممارستهم التفحيط وإصدار أصوات مزعجة حتى الثانية صباحاً.
فيما رد المرور قائلاً: “نفيدكم بأنه تم ضبط عدد من المركبات والدراجات النارية المخالفة، وتم إحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام” .
من جهة أخرى أعلن المرور، القبض على قائد مركبة قام بقطع الإشارة المرورية في ينبع، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات النظامية بحقه.
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