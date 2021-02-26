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التحالف العربي يعترض صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي بتجاه المملكة

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القاهرة - سامية سيد - قال التحالف العربي في اليمن، إنه اعترض صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي بتجاه المملكة العربية ، ونقلت وسائل إعلام سعودية، عن التحالف قوله، إن ميليشيا الحوثي حاولت استهداف أحد الأعيان المدنية بالمنطقة الجنوبية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم (الجمعة) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه المنطقة الجنوبية.

 

وأوضح العميد المالكي أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتُنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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