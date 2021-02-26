شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب مصر لدى الأمم المتحدة يعرب عن تقديره للتعاون مع مفوضية حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعرب السيد السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف عن تقدير مصر للتعاون القائم مع المفوضية السامية لحقوق الانسان واهتمامها بالحوار البناء معها مع ترحيب الحكومة المصرية بتعزيز التعاون مع المفوضية في مجال التعاون الفني وبناء القدرات .
جاء ذلك خلال فعاليات الدورة 46 لمجلس حقوق الانسان والمنعقد حاليا فى جنيف.
وسلط سفير مصر على ما يمثله قانون العمل الأهلي الجديد من خطوة هامة جاءت كمحصلة لحوار موسع وتتيح فتح صفحة جديدة مع مؤسسات المجتمع المدني تعزز مشاركتها المطلوبة بالشأن العام.