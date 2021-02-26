شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية فرنسا: ندعم الغارات الأمريكية ضد الميليشيات الموالية لإيران فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الخارجية الفرنسية دعمها الغارات الأمريكية ضد الميليشيات الموالية لإيران في سوريا، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، أكدت أن الغارات التي نفذناها الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا هي الأولى من نوعها لإدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، متابعا: طائرتا أف 15 ألقتا 7 قنابل ودمرتا 9 منشآت كليا وألحقتا أضرارا بمنشآتين إضافيتين، وفق المصادر إعلامية.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية: لدينا تصور حول وقوع ضحايا في الغارة ولا نزال نقيم الوضع، موضحا أن الهدف من الغارات تقويض قدرة المليشيات على شن هجمات جديدة وبعث رسالة أننا سنحمي قواتنا.