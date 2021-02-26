شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الجوف: ضبط تجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات بمحافظة طبرجل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

ضبطت الجهات الأمنية بالجوف، تجمعاً مخالفاً للائحة الحد من التجمعات بمحافظة طبرجل وتطبيق العقوبات بحق الداعي والمسؤول وكل من حضر.

وصرح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الجوف العقيد يزيد النومس، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت تجمعاً في منزل، واستراحة بمحافظة طبرجل، مخالفاً للائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد -19).

وأوضح أنه قد تم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة، وتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق الداعي والمسؤول وكل من حضر التجمع محل المخالفة.