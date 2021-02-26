متحدث «الصحة» يوضح أكثر الفئات العمرية عرضة للإصابة بـ«كورونا».. ويوجه نصيحة مهمة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وجه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، نصيحة مهمة للجميع بشأن صحة كبار السن.
ودعا “العبدالعالي”، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، الجميع إلى المحافظة على صحة والديهم وكبار السن، لأنهم من أكثر الأشخاص عرضة لمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.
وأضاف أن لقاحات كورونا خطوة مهمة في حفظ حياتهم، وحمايتهم من مضاعفات الفيروس، مطالبا الجميع بالمبادرة بتسجيلهم في تطبيق صحتي لأخذ موعد للقاح.
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