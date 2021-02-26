حاكم دبي لـ ولي عهد السعودية: خطاك الشر يا بو سلمان

دبي - محمود عبدالرازق - وقال بن راشد في رسالته التي بعث بها في تغريدة عبر تويتر: "خطاك الشر يا بو سلمان .. ونحمد الله على سلامتكم ... أدام الله عليكم الصحة والعافية.. وأدام على شعبكم المجد والعز والخير".

​وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أعلنت، يوم الأربعاء، أن الأمير محمد بن سلمان، أجرى عملية جراحية تكللت بالنجاح، الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل في المملكة.

ونشرت الوكالة فيديو على "تويتر"، وكتبت فوقه: "سمو ولي العهد يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض".

​وأوضحت الوكالة في بيانها: "أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح يوم الأربعاء في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وقد تكللت هذه العملية بالنجاح، وغادر المستشفى".

وهنأ سعوديون على مواقع التواصل ولي العهد بنجاح العملية، معربين عن تمنياتهم له بالشفاء العاجل.