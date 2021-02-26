السعودية.. "سريع" يحسم الجدل حول حوالات الرواتب

دبي - محمود عبدالرازق - وقال "سريع" إن النظام يدعم حالياً معالجة الحوالات المالية بين الأفراد والشركات، كما أن العمل جارٍ على معالجة حوالات الرواتب مستقبلاً، بحسب ما نقلته صحيفة "سبق".

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وأوضحت الصحيفة أن توضيح "سريع" جاء في ظلل شائعات متداولة عن إمكانية إيداع رواتب الموظفين، غداً السبت الذي يوافق 27 فبراير/شباط الجاري.

وأوضحت أنه وفقا للرد الرسمي من النظام تتم معالجة الرواتب بالنظام القديم، والذي بموجبه يتم تأجيل صرف الرواتب إلى يوم الأحد، عندما يصادف موعدها يوم السبت، ويتم تقديمها إلى يوم الخميس عندما يصادف موعدها يوم الجمعة.

في سياق متصل قالت صحيفة "عكاظ" نقلا عن مصادر لم تسمها إن نظام "سريع" سيقدم خلال الفترة القادمة العديد من الخدمات غير المتوفرة حاليا.

وأوضحت أنه سيسمح للمنشآت خلال الفترة القادمة بتحويل المبالغ المالية بشكل فوري للأفراد، وكذلك إتاحة تقديم خدمات التحويل الفورية عبر أجهزة الصراف الآلي والهاتف المصرفي خلال الفترة القادمة، حيث أن الخدمة تتاح حاليا فقط عبر التطبيقات الإلكترونية والإنترنت.

والسبت الماضي، أعلن البنك المركزي السعودي إطلاق نظام المدفوعات الفورية "سريع"، لتمكين عملاء النظام المصرفي من إرسال واستقبال الحوالات المحلية المنخفضة القيمة، على مدار 24 ساعة برسوم مخفضة.