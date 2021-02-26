شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة المغربية تسجل 480 إصابة بفيروس كورونا والإجمالي يصل لـ 482994 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية ، اليوم ، تسجيل 480 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 482994 حالة.



وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التى جرت ، عقب إجراء 11509 فحصا، قد بلغ 5151718 منذ بداية انتشار الفيروس في مارس من العام الماضي.



وأضاف البيان بأنه تم تسجيل 10 وفيات جديدة ليصل العدد الاجمالى إلى 8608 حالة. كما تم تسجيل 846 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 468387 حالة.