الرئيس التونسي يؤكد الروابط التاريخية المتميزة التي تجمع بين بلاده وتركيا

دبي - محمود عبدالرازق - واستقبل سعيّد سفير تركيا بتونس، علي أونانير الذي أجرى زيارة لقصر قرطاج بمناسبة انتهاء مهامه، وفق بيان للرئاسة التونسية.

ونوّه سعيّد بـ"الجهود التي بذلها السفير التركي لتطوير العلاقات التونسية التركية وتنويعها".

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من جهته، أعرب السفير التركي عن "جزيل شكره وامتنانه للرئيس سعيد لما حظي به طيلة فترة عمله بتونس من دعم وتعاون خدمة للمصلحة المشتركة للبلدين الشقيقين"، وفق البيان.

وتُعد تونس وجهة للاستثمارات التركية، إذ توجد بها نحو 50 مؤسسة اقتصادية تركية في مجالات متعددة، ساعدت في خلق 2500 فرصة وظيفية، وفقا لوكالة "الأناضول".

ونهاية الشهر الماضي، أجرت القوات الخاصة التركية والتونسية مناورات مشتركة، اعتبرت الأولى من نوعها، في إطار تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين البلدين.

ونشرت وزارة الدفاع التركية بيانا أشارت فيه إلى تنفيذ وحدات من القوات الخاصة التركية بالتعاون مع القوات الخاصة التونسية، تدريبات عسكرية، كُشف عنها اليوم.

واعتبرت وزارة الدفاع التركية أن هذه المناورات العسكرية هي تعبير عن استمرار تقديم الدعم للدول الصديقة والشقيقة.