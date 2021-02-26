الجيش اليمني: مقتل وإصابة العشرات من "أنصار الله" في معارك غربي مأرب

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عبر حسابه على "تويتر"، إن "الجيش مسنوداً بالمقاومة الشعبية (كيان قبلي موالٍ للجيش) خاض معارك عنيفة ضد الحوثيين منذ ساعات الصباح الأولى، في جبهات عدّة بمديرية صِرواح (غربي مأرب)".

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وأضاف أن: "المعارك أسفرت عن مقتل 34 من الحوثيين وجرح العشرات، وانتهت بفرار عناصر الجماعة تحت ضربات الجيش".

وأشار إلى "استهداف مدفعية الجيش الوطني ثكنات وآليات تابعة للحوثيين في صِرواح، ما ألحق خسائر بشرية ومادية كبيرة، منها تدمير 4 آليات كانت تحمل تعزيزات في طريقها إلى الجبهة، ومصرع وإصابة من كانوا على متنها".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش اليمني مقتل وإصابة 20 من جماعة الحوثيين في قصف مدفعي استهدفهم في جبهة هَيلان بمديرية صِرواح غربي مأرب.

وسيطرت القوات الحكومية، يوم الخميس، على مواقع في قرية الزّور والتباب السود في محيطها شرقي مديرية صِرواح غربي مأرب، خلال معارك مع جماعة الحوثيين أوقعت 27 قتيلاً وعشرات الجرحى من الجانبين، حسب ما أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك".