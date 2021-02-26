شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: عودة الهدوء إلى الناصرية فى العراق بعد انسحاب المتظاهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، عودة الهدوء إلى الناصرية فى العراق بعد انسحاب المتظاهرين، مشيرة إلى حدوث إصابات بين المتظاهرين وأفراد الشرطة. وذكرت أن متظاهرين حاولوا اقتحام مبنى المحافظة في الناصرية.

وتشهد العراق حالة طوارئ في ظل تزايد تفشى فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذى تشتعل فيه عدد من المظاهرات والموجهات بين المحتجين وقوات الأمن في عدة مدن عراقية، نقلت قناة العربية، حيث أكدت سائل إعلام عراقية أن 16 جريحا بينهم 5 من رجال الأمن في مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن الناصرية.