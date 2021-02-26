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العربية: عودة الهدوء إلى الناصرية فى العراق بعد انسحاب المتظاهرين

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، عودة الهدوء إلى الناصرية فى العراق بعد انسحاب المتظاهرين، مشيرة إلى حدوث إصابات بين المتظاهرين وأفراد الشرطة. وذكرت أن متظاهرين حاولوا اقتحام مبنى المحافظة في الناصرية.

وتشهد العراق حالة طوارئ في ظل تزايد تفشى ، في الوقت الذى تشتعل فيه عدد من المظاهرات والموجهات بين المحتجين وقوات الأمن في عدة مدن عراقية، نقلت قناة العربية، حيث أكدت سائل إعلام عراقية أن 16 جريحا بينهم 5 من رجال الأمن في مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن الناصرية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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