شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: القوات المسلحة تبدأ تلقي الجرعة الثانية من لقاح "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت اليوم الجمعة، بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة المغربية، عملية التلقيح بالجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) لأفراد القوات المسلحة المغربية.



وقال رئيس المقر رضوان زحنون - في تصريح اليوم الجمعة - إنه بدأت بالمقر العام للقوات المسلحة الملكية عملية تلقى الجرعة الثانية من اللقاح، وذلك بعد استيفاء الفترة الزمنية المحددة بعد التطعيم بالجرعة الأولى.



وأضاف أن عملية التلقيح بالجرعة الأولى تمت بنجاح، ولم يتم حتى الآن الإبلاغ عن أي آثار جانبية خطيرة، وأن الحملة تتم على غرار الحملة الأولى، في ظل احترام تام للإجراءات الاحترازية والوقائية المنصوص عليها.