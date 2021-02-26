شكرا لقرائتكم خبر عن عودة المظاهرات فى الجزائر للمرة الثانية خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظاهر الآلاف فى وسط العاصمة الجزائرية اليوم الجمعة للمرة الثانية فى أسبوع، فى تأكيد لعودة احتجاجات الشوارع التى توقفت نحو عام بسبب جائحة فيروس كورونا.

كانت الاحتجاجات الأسبوعية من فبراير 2019 دفعت لتنحية الرئيس المخضرم عبد العزيز بوتفليقة فى أكبر هزة للنظام السياسى فى الجزائر على مدى عقود.

ولم تتوقف الاحتجاجات إلا بعد فرض إجراءات العزل العام لمنع تفشى مرض كوفيد-19 فى مارس من العام الماضي، وردد المتظاهرون اليوم الجمعة هتافات "سلمية..سلمية" و"مطالبنا شرعية"، أثناء مسيرة بوسط المدينة فى ظل وجود كبير للشرطة.