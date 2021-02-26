وكالة الأنباء الفرنسية: مقتل 3 متظاهرين فى الناصرية جنوب العراق

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها أن وكالة الأنباء الفرنسية أفادت بمقتل 3 متظاهرين في الناصرية جنوب العراق.

وتشهد العراق حالة طوارئ في ظل تزايد تفشى فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذى تشتعل فيه عدد من المظاهرات والموجهات بين المحتجين وقوات الأمن في عدة مدن عراقية، نقلت قناة العربية، حيث أكدت سائل إعلام عراقية أن 16 جريحا بينهم 5 من رجال الأمن في مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن الناصرية.

يأتي هذا في الوقت الذى وجه فيه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بتطبيق عدد من القرارات للوقاية من فيروس كورونا منها منع الانتقال بين المحافظات بشكل تام، كما أعلن منع الانتقال بين المحافظات بشكل تام مع استثناء حصري للحالات الإنسانية، ولموظفي الدولة لأغراض مهنية تخص وزاراتهم ودوائرهم، كما خول الجهات الرقابية في وزارة الصحة، صلاحية استيفاء مبالغ الغرامات للمخالفين للإجراءات الوقائية وقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، في المرافق التي تحت إشراف الجهات الرقابية في الوزارة.