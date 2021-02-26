شكرا لقرائتكم خبر عن عقيلة صالح ينفى وجود معارضة مسبقة للحكومة الليبية المنتظرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، وجود أي معارضة مسبقة للحكومة المقبلة، مضيفا أن النصاب سيتوفر في جلسة منح الثقة للحكومة، مؤكدا أنه يرجو تشكيل حكومة تتمتع بالكفاءة والنزاهة ومن كل أنحاء ليبيا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزير خارجية المغرب ورئيس البرلمان الليبى، "نريد أن تتشكل حكومة مصغرة ومن ذوي الكفاءات وننتظر اجتماع مجلس النواب بمدينة سرت أو طبرق، كما ننتظر اجتماع مجلس النواب بمدينة سرت وإذا تعذر ذلك فسيكون في طبرق".