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الجيش العراق ينفى تبادل معلومات مع أمريكا لقصف الأراضي السورية

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القاهرة - سامية سيد - ردت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الجمعة، على تصريحات لوزير الدفاع الأمريكي بعد استهداف بعض المواقع في الأراضي السورية.

 

وقال الجيش العراقي: "تعاوننا مع التحالف الدولي ينحصر بمحاربة تنظيم داعش وينفي تبادل معلومات بشأن استهداف بعض المواقع داخل الأراضي السورية".

 

وقالت الوزارة في بيان نشرته "السومرية نيوز"، إنها "تستغرب لما ورد في تصريحات وزير الدفاع الأمريكي والمتعلقة بحصول تبادل للمعلومات الاستخباراتية مع العراق سبق استهداف بعض المواقع في الأراضي السورية".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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