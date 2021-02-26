شكرا لقرائتكم خبر عن أسرع من شاحن أبل.. «أنكر» تطلق «باور بانك» لـ«آيفون 12» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت تقارير تقنية عن أن شركة “أنكر” باور بانك PowerCore Magnetic 5K الجديد لهاتف أبل آي فون 12.

وأوضحت الشركة الصينية أن الباور بانك الجديد يأتي بسعة 5000 مللي أمبير ساعة.

وتكفي هذه السعة لشحن هاتف آي فون 12 ميني بشكل كامل، ويتم شحن بطارية هاتف آي فون 12 والموديل آي فون 12 برو بنسبة تصل إلى 95%، وتصل نسبة الشحن إلى 75% مع هاتف آي فون 12 برو ماكس.

ويشحن الباور بانك الجديد هاتف أبل أسرع من الشركة الأمريكية نفسها، حيث يتم تركيب الباور بانك على الجانب الخلفي لهاتف آي فون 12 بواسطة الحلقة المغناطيسية MagSafe.

ويمكن إجراء عملية الشحن حتى مع وجود أغطية الحماية MagSafe.

ويتم إعادة شحن الباور بانك عن طريق منفذ USB-C في الجزء السفلي من الباوربانك، وتشير لمبات LED الصغيرة بجانب منفذ الشحن إلى حالة الشحن الحالية للباور بانك.