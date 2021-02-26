شكرا لقرائتكم خبر عن حاولوا الاعتداء على رجال الأمن بـ«سكين».. الإطاحة بـ3 مواطنين امتهنوا سرقة المركبات تحت تهديد السلاح والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت الجهات الأمنية بمنطقة المدينة المنورة، من القبض على 3 أشخاص، تورطوا في سرقة مركبات تحت تهديد السلاح، وصدم دورية أمنية.
وتفصيلاً، قالت شرطة المدينة المنورة عبر فيديو نشره حساب سناب الداخلية: إن الثلاثة متهمين هم مواطنين من أرباب السوابق، وقاموا بسرقة مركبتين تحت تهديد السلاح الأبيض، وسلب مبالغ مالية من أصحابها.
وأوضحت أنه عند القبض عليهم قاموا بمقاومة رجال الأمن، وصدموا إحدى الدوريات الأمنية وحاولوا الاعتداء على رجال الأمن بسكين، وعثر بحوزتهم على الحشيش المخدر، وجاري إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
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