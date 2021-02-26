شكرا لقرائتكم خبر عن مساء اليوم.. «القمر البدر» بلونه الأحمر والبرتقالي يزين سماء المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت الجمعية الفلكية بمحافظة جدة، أنها سترصد في سماء المملكة، مساء اليوم، القمر البدر لشهر رجب.
ووفقاً لـ”الإخبارية”، أشارت الجمعية إلى أن البدر سيكون مشاهداً طوال الليل بحجمه الظاهر الكبير في الأفق.
ورجحت الفلكية أن يكون القمر باللون الأحمر أو البرتقالي بسبب الغلاف الجوي لكوكب الأرض.
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