شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض: ضبط مواطن مارس التفحيط ورَكَّب تجهيزات أمنية لسيارته (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت شرطة منطقة الرياض، من القبض على مواطن قام بتركيب تجهيزات شبيهة بالتجهيزات المخصصة للمركبات الأمنية في سيارته. وأوضح “سناب الداخلية”، أن المواطن مارس كذلك التفحيط، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر. وأشارت إلى أن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية المتهم والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، تمهيدا لإحالته للنيابة العامة.

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة الرياض: ضبط مواطن مارس التفحيط ورَكَّب تجهيزات أمنية لسيارته (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.