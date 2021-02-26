"عدوان جبان يؤدي لعواقب".. سوريا تدين القصف الأمريكي عليها

دبي - محمود عبدالرازق - وحذرت الخارجية في بيان نقلته وكالة "سانا" السورية للأنباء من أن هذا العدوان سيؤدي إلى عواقب من شأنها تصعيد الوضع في المنطقة.

وأضاف البيان أن "سوريا طالبت الولايات المتحدة بتغيير نهجها الـعــدواني تجاهها والكف عن تقديم الدعم بأشكاله المختلفة للتنظيمات الإرهابية التي تستهدف سوريا وشعبها والتوقف عن مواصلة الاستثمار في تلك التنظيمات".

وختمت الخارجية في بيانها بأن "هذا العدوان يشكل مؤشراً سلبياً على سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة والتي يفترض بها أن تلتزم بالشرعية الدولية لا بشريعة الغاب التي كانت تنتهجها الإدارة الأمريكية السابقة للتعامل مع الأزمات الإقليمية والدولية في العالم".

وأكد البنتاغون، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن "سلاح الجو الأمريكي وجّه ضربة مباشرة ضد مواقع تابعة لجماعات مسلحة تدعمها إيران شرقي سوريا، ردا على الهجمات الأخيرة على عسكريين أمريكيين في العراق".

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن "الجيش الأمريكي اعتمد على معلومات استخبارية من الجانب العراقي مؤكدا ثقته من دقة الضربة".

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روسيا من جانبها، أدانت الضربات الجوية على سوريا، وأكد مصدر بوزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو تدين الضربة الليلية، التي نفذتها الولايات المتحدة في سوريا، وتعتبرها انتهاكًا غير مقبول للقانون الدولي.

وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن روسيا تدين الضربة الجوية الأمريكية على سوريا، وتدعو واشنطن إلى احترام السيادة السورية.

وقالت المتحدثة الروسية للصحفيين: "إننا ندين بشدة مثل هذه الأعمال. ندعو إلى الاحترام غير المشروط لسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية. نجدد التأكيد على رفضنا لأي محاولات لتحويل الأراضي السورية إلى ساحة تصفية حسابات جيوسياسية".