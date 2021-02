مسلحون موالون للجيش الأمريكي يستولون على "أعلاف الحيوانات" شرقي سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة نقلا عن مصادر محلية أن عناصر من تنظيم "قسد" قاموا خلال الأيام الماضية بالاستيلاء على مساحات زراعية واسعة مزروعة محصولي القمح والشعير عائدة لفلاحي قرى (الغمر)، وهم مجموعة من الفلاحين الذين أغرفت أراضيهم الزراعية ومنازلهم مياه سد الفرات بريفي الرقة وحلب قبل 42 عاما، فقامت الدولة السورية بتعويضهم بأراضي من أملاكها وفق سندات ووثائق رسمية بريف محافظة الحسكة.

