فحص طبي في انتظاره.. صحيفة تكشف موعد وصول السفير الإماراتي إلى إسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الجمعة، أن محمد آل خاجة سيصل إلى إسرائيل الإثنين المقبل.

وقالت إنه بمجرد وصوله إلى المطار سيتم اصطحابه إلى الفندق لإجراء فحص كورونا له لمعرفة إن كان مصابا بالفيروس، وسوف يمكث في الفندق لانتظار النتيجة.

وحال جاءت النتيجة سلبية، فسوف يذهب إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية لتقديم نسخة من أوراق اعتماده لمدير عام الوزارة، ليلتقي بعدها وزير الخارجية غابي أشكنازي.

ومن المقرر أن يقدم آل خاجة أيضا أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، ليلتقي بعدها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

من جانبه، غرد آل خاجة بحسابه الرسمي على تويتر بالعبرية قائلا: "بالنسبة للإمارات والإسرائيليين، يبدأ فصل جديد من الانفتاح والتفاهم والازدهار. أتطلع لزيارتي الأولى. أراكم الأسبوع القادم. سبت سلام".

وفي السابع عشر من الشهر الجاري، أعلن آل خاجة، عن إطلاق حسابه الرسمي مستهلا بتغريدة نشرها باللغة العبرية.

وقال محمد آل خاجة وقتها: "يسعدني إطلاق حسابي الرسمي على موقع تويتر كأول سفير لدولة الإمارات لدى دولة إسرائيل".

وتابع: "أتطلع إلى العمل مع المسؤولين الإسرائيليين لتعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات، ولنشر قيم السلام والتعايش بين شعبي البلدين".

وفي 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت إسرائيل، افتتاح سفارة لها في العاصمة الإماراتية أبوظبي، لتصبح الإمارات بذلك أول دولة خليجية تشهد افتتاح سفارة للدولة العبرية.

ووقتها، ذكر موقع "إسرائيل بالعربية"، التابع للخارجية: "افتتحت رسميا اليوم السفارة الإسرائيلية في أبوظبي مع وصول القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية إيتان نائيه إلى عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة".

ومن المتوقع أن تشهد إسرائيل خلال الأيام القليلة المقبلة، افتتاح السفارة الإماراتية في مدينة تل أبيب وسط البلاد.

ووقعت إسرائيل والإمارات منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي اتفاق سلام في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.