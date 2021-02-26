شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 8 أفراد من قوات الأمن والمتظاهرين خلال اشتباكات بذى قار العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر طبي عراقي، اليوم الجمعة، إصابة 8 أفراد من قوات الأمن والمتظاهرين، إثر تجدد المواجهات بين الطرفين في الناصرية بمحافظة ذي قار، وقال المصدر لقناة (السومرية نيوز) "إن خمسة إصابات كانت في صفوف القوات الأمنية، وثلاث إصابات بين المتظاهرين، إثر تجدد الاشتباكات بين الطرفين، في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار".