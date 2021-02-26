شكرا لقرائتكم خبر عن المؤسسة الليبية للنفط: 1.4 مليار دولار إجمالي إيرادات يناير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلِنت المؤسسة الليبية للنفـط، وصول الإيراد العام للشهر الماضي من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات إلى مستويات قياسية، حيث سجل مستوى مليار و409 ملايين و93 ألف دولار تم إيداعها بحساب المؤسسة لدى المصرف الليبى الخارجي.