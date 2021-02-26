شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية اليمنية ترحب بقرار مجلس الأمن لتجديد العقوبات على قيادات حوثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت وزارة الخارجية اليمنية بقرار مجلس الأمن تجديد العقوبات على قيادات حوثية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، تأييد أى صيغة تحقق السلام في البلاد وتضع نهاية للحرب، شريطة أن يضمن ذلك أسس الحكم الرشيد، بعيدا عما تسعى إليه ميليشيات الحوثي من طائفية وتنفيذ أجندات أجنبية، موضحا أن الحكومة اليمنية كانت متجاوبة على الدوام مع مبادرات التسوية، فظلت متفاعلة إلى أقصى حد، لكن المتمردين لم يقابلوا هذا الموقف بالتجاوب نفسه.

وأضاف وزير الخارجية اليمني، خلال حواره مع قناة سكاى نيوز، أن المطلوب في اليمن هو التوصل إلى حل مستدام، وليس إلى مجرد هدنة قد تكون مقدمة لاندلاع حرب أخرى، لافتا إلى عدد من محطات التفاوض التى فشلت فى إقامة تسوية، وإلى اتفاق ستوكهولم الذي جرى التوصل إليه في البداية بشأن مدينة الحديدة على ساحل البلاد الغربي، وكان الهدف منه هو تهيئة الوضع في المنطقة، لكن بعد 26 شهرا، أضحى الوضع أكثر سوءًا.