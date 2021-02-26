شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر كردية: الطيران التركى يجدد قصف قرى شمال محافظة دهوك العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن مصادر كردية تأكيدها أن الطيران التركي يجدد قصف قرى شمال محافظة دهوك العراقية.

وفى وقت سابق أكد المرصد السورى، أن هناك قصفا تركيا على محيط مخيم نازحين في ريف حلب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقبلها أكد المرصد السورى، مقتل عنصرين من الميليشيات الموالية لإيران بلغم أرضي شرق دير الزور، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.