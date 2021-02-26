مصر... تراجع الذهب لأقل مستوى منذ 5 أشهر

دبي - محمود عبدالرازق - ويعد هذا الانخفاض هو أدنى مستوى يصل إليه الذهب منذ 5 أشهر، بحسب ما نشرته صحيفة "الشروق" المصرية.

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وسجل سعر غرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر نحو 775 جنيها أمس، مقابل 790 جنيها أمس الأول، فيما سجل اليوم 782 جنيها.

وتراجع سعر غرام الذهب عيار 18 إلى 662 جنيها مقابل 677 جنيها، كما تراجع سعر الغرام عيار 24 ليسجل نحو 888 جنيها مقابل 903 جنيها، وانخفض الجنيه الذهب 120 جنيها ليصل إلى 6200 جنيها.

وعالميا انخفضت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، لأدنى مستوى في أسبوع، وتتجه صوب ثاني هبوط أسبوعي وشهري على التوالي، إذ تدعم آفاق اقتصادية أكثر إشراقا ومخاوف بشأن التضخم عوائد الخزانة الأمريكية.

وبحلول الساعة 0520 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 1767.81 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن تراجع في وقت سابق لأدنى مستوياته منذ 19 فبراير/شباط عند 1764.90 دولار. والأسعار منخفضة 0.8 في المئة في الأسبوع و4.2 في المئة منذ بداية الشهر الجاري.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 في المئة إلى 1765.70 دولار اليوم.

وانخفضت الأسعار 1.9 في المئة، أمس الخميس، إذ بلغت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية أعلى مستوياتها منذ بدء الجائحة، مما رفع الدولار.