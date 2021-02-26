التحالف العربي يعلن تدمير طائرة "مفخخة" أطلقتها "أنصار الله" باتجاه السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المالكة: "إن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - مساء اليوم الجمعة، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة"، بحسب صحيفة "المدينة" السعودية.

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وأضاف المالكي أن "الطائرة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه المنطقة الجنوبية".

وأشار إلى أن "محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب".

وأكد: "قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتُنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وتقود السعودية منذ مارس/ آذار 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والتي تحارب جماعة "أنصار الله" المدعومين من إيران.